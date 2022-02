MSI Optix MPG321UR-QD: la recensione del monitor 4K a 144 Hz pensato per console e PC di fascia alta

Quella che state leggendo è la recensione dell'MSI Optix MPG321UR-QD , un monitor IPS con risoluzione 4K e refresh da 144 Hz che in Italia è disponibile anche nella Xbox Edition che celebra, con un packaging speciale, la piena compatibilità dello schermo MSI con Xbox Series X|S. Tolto il nome, comunque, la sostanza non cambia e ci mette di fronte a uno schermo da 32 pollici in grado di sfruttare a fondo tutte le console di ultima generazione, arrivando a 120 Hz in 4K con VRR grazie alla connettività HDMI 2.1, e di regalare grandi soddisfazioni sui PC più spinti grazie alle sue caratteristiche tecniche e alla tecnologia Adaptive Sync compatibile con G-Sync.

A mancare, invece, sono i profili per la gamma. I preset per la temperatura del colore ci sono, la taratura come vedremo non è male e per lavorare è comunque necessario caricare i profili software, ma l'inclusione dei preset per la gamma non avrebbe certo stonato.

La connettività del monitor MSI è a dir poco massiccia, tanto da includere tre jack audio che garantiscono entrate separate per cuffie e microfono oltre a un ingresso audio combo per cuffie o auricolari con un solo cavo. Ma il pezzo forte sono le 10 porte USB di cui due compatibili con la tecnologia KVM 3.0, che in questa versione esclusiva MSI consente di controllare il monitor attraverso le macro anche dal joypad. C'è anche una porta USB Type-C che fa da DisplayPort alternativa. Le connessioni video complessive sono 4 di cui 2 di tipo HDMI 2.1 e 2 di tipo DisplayPort 1.4.

La tecnologia IPS limita il contrasto nativo con rapporto 1000:1, ma di contro il contrasto dinamico risulta particolarmente spinto ed è in grado di arrivare a un rapporto 100000000:1. A questo poi vanno aggiunti i miglioramenti dell'immagine, la riduzione del flickering e una copertura del colore elevata che arriva al 97% dello spazio DCI-P3, al 99% di quello Adobe RGB e al 143% della gamma sRGB. I valori sono quindi in linea con monitor simili, coprendo ben tre tipi diversi di gamma che lo rendono ancora più versatile e adatto tanto a visualizzare una moltitudine di contenuti, quanto a lavorare. Inoltre, altra cosa utile per chi fa un uso a tutto tondo di un monitor, si distingue dalla concorrenza grazie a una valanga di porte.

L'MSI Optix MPG321UR-QD si aggiunge alle fila dei monitor 4K con 144 Hz di refresh che cercano l'equilibrio tra caratteristiche elevate e prezzo. Deve quindi fare i conti con qualche compromesso e con un prezzo notevole, vista l'ancora scarsa diffusione di questo tipo di soluzioni. Entrando nel dettaglio si tratta di qualche risparmio in quanto a estetica e di una luminanza tipica dichiarata di 400 nit che fa il paio con l'HDR 600. Valori abbastanza limitati per un monitor da 1399 euro. Ma non è il caso di lasciarsi andare a giudizi affrettati. La resa e la qualità del monitor MSI, lo vedremo parlando di prestazioni, non possono essere valutate dalla scheda tecnica, per quanto questa includa comunque un sacco di dati interessanti.

Design

Il retro del monitor MSI Optix MPG321UR-QD

A grandi linee l'estetica è quella tipica dei monitor da gioco MSI, ma le differenze non mancano. La più grande riguarda la base che in questo caso è un blocco trapezoidale non particolarmente elegante, complice l'uso di una copertura in plastica di qualità inferiore a quella usata per il resto dello schermo. Ma se non altro non cozza con il design complessivo del monitor, per il resto composto da plastiche robuste e da una buona combinazione di sobrietà ed eleganza.

Il sostegno è articolato ed elegante al pari della classica sezione in plastica lucida già vista in molti casi, e in questo modello ha la forma di un angolo retto e rappresenta la particolarità estetica dello schermo. Questo grazie anche alla striscia RGB che l'accompagna che, abbastanza modesta nelle dimensioni, sembra voler garantire una dose minima di luci colorate a chi non può farne a meno, ma questo senza compromettere il design di un monitor che guarda anche ai creator e ai professionisti. Ed è qui che giocano un ruolo fondamentale i pochi ma efficaci dettagli in rame, il colore usato per le scritte, per il logo e per lo stick di controllo.

Il piccolo joystick che permette di utilizzare il menu del monitor

Si parla invece di comodità nel caso dei due jack audio e delle due porte USB sulla sinistra, così come si parla di comodità nel caso dell'ergonomia, un fattore distintivo per i monitor e per questo importante nonostante qualcuno preferisca bracci snodabili o sostegni meno ingombranti. Ma nella maggior parte dei casi si fa affidamento a quanto ci arriva nella stessa confezione del display e che in questo caso garantisce inclinazione e rotazione abbondanti, oltre a un alzo standard. Manca invece la rotazione in verticale, sempre più spesso inclusa con i monitor a schermo piatto.