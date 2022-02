Konami continuerà a vendere NFT, visto il successo della prima iniziativa

Gli NFT continuano a tenere banco nelle discussioni sul presente e futuro del mercato videoludico, e mentre si registrano vari passi indietro sulla questione c'è anche chi decide con sicurezza di andare avanti, come Konami, in base a quanto riferito nei documenti sulla chiusura del trimestre finanziario.

Abbiamo visto che l'ultimo report finanziario riporta ottimi risultati per la divisione gaming di Konami, che nonostante tutto continua ad andare bene in termini economici. Curiosamente, è anche una delle poche compagnie che sembrano uscire indenni dal lancio degli NFT: di recente, varie altre hanno tentato la strada ma in diversi casi sono state costrette a tornare sui propri passi vista la risposta profondamente negativa del pubblico, come abbiamo visto con GSC GameWorld e S.T.A.L.K.E.R. 2 o più di recente con Team 17.

La prima iniziativa di vendita di NFT da parte di Konami, organizzata basandosi su una serie di oggetti celebrativi per il 35° anniversario di Castlevania, è invece andata bene, con la compagnia che ha guadagnato oltre 162.000 dollari dall'asta, spingendola a proseguire per questa strada, a quanto pare.



Come riporta l'estratto del documento evidenziato da Nibel nel tweet qui sopra, Konami ha riferito chiaramente di voler proseguire con l'esperienza degli NFT: "Venderemo ancora NFT nello sforzo di preservare contenuti amati dai nostri utenti come opere d'arte commemorative". Dunque si tratterà probabilmente di altri oggetti digitali simili a quelli usati nella prima mandata, che era riferita a Castlevania, probabilmente sfruttando l'ampio e storico catalogo di giochi classici in possesso del publisher.