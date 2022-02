Konami: ottimi risultati per la divisione gaming, stando all'ultimo report

Konami ha pubblicato i dati finanziari relativi al periodo che va dal 1 aprile al 31 dicembre 2021, ovvero i primi nove mesi dell'anno fiscale in corso, da cui apprendiamo che la divisione Digital Entartainment Business, che include giochi per console e mobile e il card game Yu-Gi-Oh!, ha registrato numeri più che positivi.

La divisione Digital Entertainment ha infatti registrato un incremento dei ricavi del 6,4% e dei profitti maggiori del 6,5% su base annuale, mentre gli altri settori, che erano stati fortemente colpiti dalla pandemia, stanno mostrando dei segnali di ripresa.

Stando a quanto riportato nel report della compagnia giapponese, a trainare questa da divisione Digital Entertainemnt sono state in particolare le performance di Professional Baseball Spirits A, un simulatore di Baseball per mobile, e quelle di Yu-Gi-Oh!, tra il gioco di carte tradizionale e le versioni videoludiche, in particolare Duel Link per iOS e Android.

Nel periodo preso in considerazione, Konami nel suo complesso ha registrato ricavi superiori del 12% su base annuale e un incremento dei profitti del 30,2%, per un totale di 59,7 miliardi di yen, ovvero circa 460 milioni di euro.

Konami

A Gennaio la compagnia ha lanciato Yu-Gi-Oh! Master Duel per console, mobile e PC i cui risultati ovviamente non sono tenuti in considerazione in questo report (che riporta i dati solo fino al 31 dicembre 2021), ma sappiamo che ha registrato 4 milioni di utenti nei primi giorni dal lancio solo su console e PC, quindi siamo piuttosto sicuri che si rivelerà un titolo profittevole per la compagnia nei prossimi mesi. Se siete curiosi, ecco la nostra recensione di Yu-Gi-Oh! Master Duel.