Dying Light 2 Stay Human: preordine Amazon in sconto per PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S

Domani sarà disponibile in Italia (e non solo) Dying Light 2 Stay Human. Ora, su Amazon è disponibile il preordine delle versioni PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S con un leggero sconto. Precisamente, potete risparmia il 7%, ovvero circa cinque euro. Si tratta ovviamente di uno sconto minimo, ma se per caso avete già deciso di acquistare il gioco al D1 tanto vale sfruttare questa piccola offerta per risparmia qualche euro. Dying Light 2, ricordiamo, sarà disponibile anche su PC da domani, 4 febbraio 2022, mentre la versione Nintendo Switch è stata rimandata di alcuni mesi a una data non meglio definita per il momento.

Dying Light 2, come indicato nella nostra recensione, è un gioco massiccio, divertente da giocare e probabilmente sarà apprezzato dai fan, a patto che siano pronti ad andare oltre ai difetti. Il nostro Pierpaolo ci ha spiegato che: "Dying Light 2: Stay Human è l'emblema vivente del vorrei ma non posso, di quel puntare troppo in alto che talvolta può far cadere rovinosamente. Sia chiaro, si tratta di un gioco che sa essere molto divertente e appagante, con una buona progressione e una straripante quantità di contenuti che entusiasmeranno tutti i fan del primo capitolo."

"È però evidente in troppi contesti che qualcosa nel corso dello sviluppo non è andato per il verso giusto e questo ha obbligato il team a effettuare tagli nella storia, approssimazioni nel motore fisico e nella gestione dell'intelligenza artificiale, così come lo ha costretto a dedicare meno tempo del previsto alla fase di pulizia e ottimizzazione del codice. Se siete alla ricerca di un action denso, originale e che sappia farsi notare nel mare di open world di questi ultimi anni grazie ad alcune peculiarità, potete lanciarvi su questo gioco, ma tene conto delle nostre critiche visto che dovrete necessariamente passare sopra a tutta una serie di problematiche."

Dying Light 2

