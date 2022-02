Micro RPG, la recensione di un gioco di ruolo ai minimi termini

La riduzione ai minimi termini è un concetto studiato a fondo nei giochi mobile, spesso riuscendo a far emergere strutture e gameplay in grado di adattarsi perfettamente alla fruizione su smartphone, tra semplicità e studio delle componenti per un buon bilanciamento. L'operazione non è affatto semplice come potrebbe sembrare e raggiungere il giusto equilibrio fra le parti, costruendo un gioco all'interno di un guscio di noce, richiede una notevole arte da parte degli sviluppatori, ma quando il tutto funziona ci si può trovare di fronte a un gioiellino in miniatura.

Nella recensione di Micro RPG vediamo come l'obiettivo sia stato quasi centrato in pieno da JoliYeti Games, con l'unica remora rappresentata da una ripetitività che inevitabilmente sopraggiunge nel giro di qualche ora, quando però si potrebbe pensare che il titolo abbia ormai raggiunto il suo obiettivo, come gioco free-to-play da brevissime sessioni.

Chiamarlo gioco di ruolo sarebbe chiaramente eccessivo, ma il titolo "Micro RPG" può avere senso in quanto riesce a catturare l'essenza di alcuni elementi del genere, compattandoli in un unica azione reiterata che si fonda sullo scontro con i nemici.

La parte totalmente sacrificata è ovviamente quella narrativa: non c'è alcuna costruzione delle quest, dialoghi o esplorazione in questo micro gioco, che condensa però in un loop di pochi secondi alcune caratteristiche tipiche dell'RPG per quanto riguarda l'azione sul campo di battaglia, nonché la progressione costante del personaggio in base alle imprese compiute in combattimento. Ne viene fuori un gioco dalla struttura molto semplice, ma con un meccanismo ben congegnato, che richiede anche un minimo di abilità e precisione, in grado di fornire un passatempo per sessioni "al volo" ben più strutturato di molti idle game e giochi mobile simili. Il tutto rappresentato peraltro con uno stile piacevole e accogliente che si integra perfettamente con il concetto stesso alla base del gioco.