Warhammer 40.000: Boltgun è disponibile da oggi su Xbox Game Pass

Nel caso non ve ne siate accorti, Warhammer 40.000: Boltgun è disponibile da oggi nel catalogo di Game Pass per PC e Xbox e si tratta di un download caldamente consigliato a tutti gli abbonati al servizio, se si ha un minimo di inclinazione per la tipologia di gioco in questione.

Si tratta di uno sparatutto in prima persona che riprende gli stilemi classici del genere, compreso uno stile grafico che richiama il bitmap misto 3D delle origini in maniera alquanto particolare, il tutto però immerso nella tipica estetica di Warhammer 40.000.

È a tutti gli effetti un esponente del sotto-genere che si è venuto definendo come "boomer shooter", anche se la definizione resta piuttosto bislacca, ma se con questo vogliamo intendere un ritorno alle dinamiche classiche dell'FPS delle origini, allora Warhammer 40.000: Boltgun sembra rientrarci.