Warhammer 40.000: Shootas, Blood & Teef: il trailer di lancio ci annuncia che è disponibile

Pubblicato il trailer di lancio di Warhammer 40.000: Shootas, Blood & Teef, il nuovo gioco di Rogueside, gli autori di Guns, Gore & Cannoli, per annunciarne la disponibilità. Si tratta di un platform 2D run 'n' gun ambientato in una versione leggermente alterata del mondo di Warhammer 40.000. Leggiamo la descrizione ufficiale:

Per secoli, il pianeta Alpha ha prodotto il materiale indispensabile per le guerre che imperversano nel settore Armageddon. In molti sono attratti dal pianeta, così come lo è il Kapoguerra Ogruk Gutrekka. All'arrivo sul pianeta, Gutrekka si impossessa del tuo inestimabile squig peloso. Carico di vendetta, giuri che farai qualsiasi cosa pur di riaverlo e di far vedere a Gutrekka chi è che comanda! E così la tua avventura su Luteus Prime ha inizio.

Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef è un'avventura dinamica in 2D illustrata a mano, piena di ratata, sangue e botti! Fatti strada nella città alveare di Luteus Prime, sconfiggi Umani, Orki e cultisti Genestealer per recuperare il tuo folto squig peloso dalle mani del Kapoguerra Gutrekka!

Pronti a un po' di Waaagh!? Leggiamo quali sono le caratteristiche del gioco:

Eccezionale classico 2D a scorrimento laterale, denso di azione, battute irriverenti, morti strazianti e siparietti comici!

Scegli la tua classe tra quattro personaggi distinti, ognuno con particolarità uniche e fedeli all'universo di Warhammer 40,000.

Scatena il caos con un arsenale di armi a portata di mano. Espandi la tua armeria con venti armi diverse. Per una distruzione senza fine!

Scatena il tuo Waaagh! al momento opportuno! Semina morte e distruzione tra i tuoi patetici nemici.

Fronteggia il più possente impero dell'universo di Warhammer 40,000. Trionfa mettendo il pianeta in ginocchio e fatti strada col tuo Waaagh!

Ottieni cappelli annientando temibili kapi, raggiungendo traguardi o scambiando Teef al negozio Mekboy. I Teef si ottengono giocando la storia.

Stupendi scenari illustrati a mano per dare spessore a un mondo bidimensionale.

Spezza l'azione e immergiti in coinvolgenti filmati.

Metti piede su Luteus Prime in giocatore singolo o raduna il tuo party di orki per un divertimento fino a quattro giocatori! Il multigiocatore è disponibile sia online che come cooperativa in locale.

Azzuffati con i nemici in un'epica battaglia a tutto campo per vedere chi è l'Orko che ci va giù più pesante! Scontri fino a quattro giocatori nell'arena, sia online che come PvP in locale.

Preparati allo scompiglio con una spettacolare colonna sonora heavy metal, composta da Deon van Heerden.

Sì, ci saranno botti. Grossi botti!