Werewolf: The Apocalypse - Earthblood, un trailer dalla Gamescom 2020 è dedicato al protagonista

Vediamo questo nuovo trailer di Werewolf: The Apocalypse - Earthblood, rilasciato in occasione della Gamescom 2020. È dedicato al protagonista Cahal, che ci guiderà in questo oscuro action GDR.

Leggiamo la descrizione ufficiale di Werewolf: The Apocalypse - Earthblood:

Un'esperienza unica piena di combattimenti brutali e avventure mistiche, ispirata al famoso gioco di ruolo.

Sei Cahal, un potente Garou che ha scelto di andare in esilio dopo aver perso il controllo della sua rabbia devastante. Puoi trasformarti in un lupo e in un Crinos, un'enorme bestia feroce. Dovrai padroneggiare le tre differenti forme e i poteri umani, lupo e Crinos per punire coloro che contaminano Gaia, Madre Terra. Ma il tuo peggior nemico sei tu stesso: se non riesci a contenere la tua rabbia, ti autodistruggerai ancora una volta...

Ogni diversa forma ha i suoi vantaggi: il lupo può passare inosservato, Cahal può interagire con altre persone proprio come un essere umano e il lupo mannaro può scatenare la sua rabbia per distruggere i nemici. La rabbia sarà sia la tua più grande arma sia il tuo maggior punto debole...

Nella sua missione per ottenere riscatto e spargere sangue, Cahal svolge un ruolo cruciale nella grande guerra tra Garou ed Endron, una potente compagnia petrolifera che serve il Wyrm, uno spirito distruttivo che sta devastando il pianeta.

Se vi interessa, Werewolf: The Apocalypse - Earthblood ha una pagina ufficiale sull'Epic Games Store, dove potete aggiungerlo alla lista dei desideri.