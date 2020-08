Sherlock Holmes Chapter One, nuovo trailer e dettagli da Frogwares

Sherlock Holmes Chapter One si mostra con un nuovo trailer dedicato alle ambientazioni, mentre Frogwares ha rivelato ulteriori dettagli sul progetto.

Annunciato per PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X a maggio, Sherlock Holmes Chapter One vanterà una durata di circa 15 ore per la storia principale, ma chi vorrà dedicarsi alle quest secondarie potrà arrivare a 30 o 40 ore.

"In ognuna delle missioni principali avrete a disposizone diversi sospetti, e trovare il colpevole dipenderà dalla vostra capacità di detective", ha detto la lead narrative designer Antonina Melnykova. "Potrete interpretare gli indizi in modi diversi e arrivare così formulare varie ipotesi."

"Alcune teorie si riveleranno più ovvie di altre, ma non per questo saranno vere. Una volta individuato un sospetto, a prescindere dalla sua effettiva colpevolezza, avrete la possibilità di decidere il suo destino."

Ci saranno anche dei combattimenti, sebbene "accadano solo se giustificati dalla storia. Non potrete sparare a gente a caso per strada e verrete incoraggiati a optare per un approccio non letale. Ad ogni modo, se venite coinvolti in una sparatoria e non avete tempo per trovare il punto debole del nemico, potrete sparargli e ucciderlo", ha spiegato il lead features designer Yaroslav Martyniuk.

"Ci saranno alcune conseguenze, tuttavia. Ad esempio potreste peggiorare la relazione con il vostro amico Jon, ma non volevamo togliere questa possibilità e far sentire i giocatori forzati a utilizzare un unico stile."