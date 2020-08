Halo Infinite: annunciata una collaborazione con Monster Energy

Annunciata una collaborazione tra Halo Infinite e Monster Energy che si concretizzerà nello sblocco di alcuni oggetti di gioco e altri premi. L'iniziativa è valida per Stati Uniti, Canada, Messico ed Europa.

Tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2020 i fan che acquisteranno le Monster Energy Halo Infinitecan nei negozi selezionati potranno ottenere dei Double XP Boost dalla durata di 30 minuti ognuno e potranno vincere diversi premi, tra i quali dieci viaggi per due persone a Parigi e 200 Xbox Series X, usando il codice della ricevuta fiscale per sbloccarli. Al massimo si potranno sbloccare 120 codici per account, quindi un totale di 60 ore di punti esperienza doppi, che non fanno mai male.

Qui il sito ufficiale da cui sbloccare gli scontrini.

Gli scontrini frutteranno anche dei punti riscattabili su Halo Waypoint, che saranno spendibili per acquistare degli oggetti di gioco. Infine, sulle lattine ci saranno degli Snapcode legati a dei filtri Snapchat, legati a loro volta a delle sfide mensili. Chi li sbloccherà tutti otterrà un altro oggetto.

Naturalmente tutti i premi saranno disponibili quando Halo Infinite arriverà sul mercato, cioè nel 2021.