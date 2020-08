PS5, il ray tracing verrà presentato ufficialmente da Sony a breve

Il ray tracing di PS5 verrà presentato ufficialmente da Sony nell'ambito di un evento che si terrà a breve: lo rivela il sito della divisione ricerca & sviluppo dell'azienda giapponese.

Purtroppo non c'è ancora una data per la presentazione in questione, che potrebbe somigliare al tanto criticato panel di Mark Cerny e dunque ruotare attorno agli aspetti più tecnici e complessi di questa feature.

Quello che sappiamo è che prima di discutere del ray tracing, gli ingegneri al lavoro su PlayStation 5 torneranno a focalizzarsi sul controller DualSense e sulle sue peculiarità, in particolare il feedback aptico.

Molto probabilmente, a questo punto, assisteremo prima alla tanto chiacchierata presentazione di PS5 di settembre e poi a eventuali approfondimenti tecnici.

Per il momento abbiamo visto il ray tracing di PlayStation 5 impiegato in giochi come Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Ratchet & Clank: Rift Apart e Gran Turismo 7.