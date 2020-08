Cuphead è diventato un Game & Watch gratis

Un gruppo di appassionati, riuniti sotto il nome di Dedjo0, ha avuto la brillante idea di trasformare Cuphead, il run and gun con grafica cartoon di Studio MDHR, in un Game & Watch, giocabile gratuitamente via browser.

Realizzato con Unity, il gioco è naturalmente molto semplificato, nonostante sia stato realizzato con tutti i crismi del caso. Dedjo0 ha riprodotto lo scontro con uno dei boss, naturalmente nello stile dei Game & Watch.

Se vi interessa giocarci, trovate il game & watch di Cuphead cliccando qui. Dopo averlo caricato aprite il sipario per giocare. I pochi controlli necessari si possono leggere in fondo alla pagina.

Per avere più informazioni su Cuphead, leggete la nostra recensione, dove abbiamo scritto:

Cuphead è un run and gun eccellente sotto ogni punto di vista: stilisticamente meraviglioso, vario come pochi altri titoli, pieno di idee e di trovate, ci ha letteralmente stregati dall'inizio alla fine. Se non fosse per una certa asciuttezza di contenuti e una vistosa rudezza nell'inserimento delle fasi platform, avrebbe meritato anche di più in termini di voto. Per il resto il titolo di StudioMDHR è un'esplosione di creatività che scoppia negli occhi del giocatore; un'esperienza ludica ed estetica complessa che non cede mai a compromessi. Sia che possediate Xbox One, sia che giochiate su PC, non lasciatevelo sfuggire.