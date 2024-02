White Day 2: The Flower That Tell Lies, annunciate le versioni PS5 e Xbox dell'horror coreano

PQube e gli sviluppatori di ROOTNSTUDIO hanno annunciato White Day 2: The Flower That Tells Lies Complete Edition per PS5 e Xbox Series X|S, con la pubblicazione prevista nel corso del 2024. È in programma anche un'edizione fisica esclusivamente per PS5.

Il gioco inizialmente era stato pubblicato su PC via Steam suddiviso in tre episodi usciti tra febbraio e luglio del 2023, mentre su console arriverà direttamente il gioco completo assieme a una serie di costumi bonus per i protagonisti. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer, che potrete visualizzare di seguito.