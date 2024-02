YS X: Nordics, ecco i requisiti minimi e consigliati PC, sono abbordabili

Tramite la pagina ufficiale Steam di YS X: Nordics (o meglio, una delle due, ci torneremo tra poco) sono arrivati i dettagli sui requisiti di sistema minimi e consigliati della versione PC della nuova epopea dell'avventuriero Adol Christin.

Come accennato, al momento esistono due pagine di YS X: Nordics su Steam, apparentemente identiche. Tuttavia, una è relativa alla versione PC asiatica, in uscita il 13 marzo 2024 e sprovvista della lingua inglese (sono supportati solo giapponese, cinese e coreano), mentre l'altra è quella relativa alla versione occidentale, prevista per l'autunno di quest'anno e che include anche i sottotitoli in inglese.

I requisiti di sistema per PC arrivano dalla prima, mentre non sono stati ancora indicati nella pagina della versione occidentale. Dubitiamo che ci saranno delle differenze (del resto il gioco è lo stesso, ma con localizzazioni differenti), ma ci teniamo comunque a precisarlo. Minimi

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i5-3470 or AMD Ryzen 3 1200

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: GeForce GTX 1060 6 GB or AMD Radeon RX 580

DirectX: Versione 12

Memoria: 16 GB di spazio disponibile

Consigliati