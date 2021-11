Xbox: l’app per Windows permetterà di installare i giochi PC in qualsiasi cartella

Nel prossimo futuro gli utenti Windows potranno installare i giochi del Microsoft Store e di Xbox Game Pass per PC tramite la app Xbox in qualsiasi cartella desiderino senza restrizioni. Questo permetterebbe di accedere alle cartelle e applicare mod liberamente oppure spostare giochi su un hard disk differente.

Stando alle fonti di The Verge, questi cambiamenti sono parte di un update per l'app Xbox per Windows attualmente in fase di testing internamente. Una volta reso pubblico, l'aggiornamento dovrebbe dunque eliminare uno degli aspetti meno apprezzati di Xbox Game Pass per PC.

Xbox, logo ufficiale

The Verge ha contattato Microsoft per ottenere conferme riguardo e la casa di Redmond ha confermato di essere al lavoro su questa nuova funzionalità dell'app di Xbox.

"Con giochi PC del calibro di Back 4 Blood, Age of Empires IV, Forza Horizon 5 e Halo Infinite al day one con Game Pass, volevamo fornire ai giocatori più opzioni per personalizzare la propria esperienza con la Xbox app", afferma Jason Beaumont, partner director di Xbox.

Non è chiaro al momento quando il sopracitato update dell'app Xbox di Windows sarà disponibile, ma le parole di Beaumont suggeriscono un lancio prima del debutto di Halo Infinite, in arrivo il prossimo 8 dicembre.