Xbox: la console si spegne da sola con alcuni giochi, Microsoft sta indagando

Microsoft sta attualmente investigando riguardo a una serie di segnalazioni secondo le quali le console Xbox si spengono da sole o chiudono il gioco ritornano all'homepage in autonomia mentre si gioca con alcuni giochi, in particolar modo con NBA 2K22.

La prima segnalazione da parte dell'account Xbox Support è avvenuta il 14 settembre e, ieri, in data 24 settembre 2021, l'account ha riaffermato che la compagnia stava ancora investigando sulle segnalazioni. Come sempre, non sappiamo se le segnalazioni sono molteplici o se sia un problema estremamente contenuto, ma per il momento almeno qualche giocatore ha visto la propria Xbox spegnersi da sola: non si tratta certo di una cosa piacevole.

In un tweet ora cancellato, ma segnalato da VGC, Xbox Support ha affermato che "L'analisi include anche alcuni problemi simili che potrebbero essere sperimentati mentre si gioca a Madden 22 e FIFA 22. Vi aggiorneremo appena avremo nuove informazioni". Non è chiaro perché questo tweet sia stato cancellato. È possibile che le informazioni riportate siano scorrette o che la compagnia non volesse sottolineare che altri giochi stanno avendo problemi.

Per il momento non ci resta altro da fare se non attendere nuove informazioni a riguardo. Diteci: anche voi avete avuto problemi simili con la vostra Xbox?

Xbox Series X|S ha ricevuto un update che permette di usare i vecchi Gamerpic di Xbox 360, per gli Skip Ahead Alpha.