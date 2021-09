Super Mario Il Film: BossLogic trasforma Chris Pratt nell'eroe di Nintendo, ma a modo suo

Il film di Super Mario è uno dei prodotti più chiacchierati del momento, soprattutto grazie al cast di doppiatori scelto da Illumination e Nintendo. Tra tutti, il più discusso è Chris Pratt. Ora, l'attore viene "trasformato" nell'eroe di Nintendo da BossLogic. L'artista lo ha fatto a modo proprio, però.

Come potete vedere, BossLogic ha trasformato un'immagine di Jurassic World in "Super Mario". Oltre alla ovvia trasformazione dell'attore, BossLogic non ha dimenticato di trasformare il velociraptor in Yoshi. Ovviamente si tratta di un'opera goliardica, realizzata volontariamente in modo raffazzonato, che cavalca l'onda dei meme creati attorno al film di Illumination.

Cosa ne pensate di questa creazione di BossLogic? Se siete in cerca di altri meme sul film, potete trovarne qui: meme, tweet e reazioni all'annuncio del cast.