Deathloop: Microsoft regala una PS5 al doppiatore di Colt, che non riusciva a trovarla

Jason Kelley, il doppiatore di Colt, protagonista di Deathloop, ha finalmente una PS5 e a regalargliela è stata infine Microsoft, curiosamente, visto che l'attore (come molti altri) non riusciva proprio a trovare una console disponibile sul mercato, come aveva già fatto presente sui social.

Deathloop è uno di quei giochi che si trovano nella strana condizione dell'essere titoli first party Microsoft ma legati da esclusiva a PS5, cosa che determina varie situazioni di questo genere. Jason Kelley aveva manifestato pubblicamente la volontà di provare Deathloop in forma definitiva, in un messaggio su Twitter, ma di non essere stato in grado di trovare una PS5 per poterlo fare.

La questione sembra sia stata poi risolta da Microsoft, che ha deciso di acquistare una PS5 per l'attore/doppiatore, in modo da potersi godere la propria performance all'interno del gioco in forma definitiva sulla console Sony.

Gioco che è stato peraltro fornito anch'esso dalla casa di Redmond a Kelley, che così dovrebbe avere tutto l'occorrente per procedere alla prova.

È stato lo stesso Kelley ha raccontare il simpatico aneddoto nell'intervista riportata qui sopra. Per quanto riguarda il gioco in questione, ricordiamo la nostra recensione di Deathloop, il nuovo sparatutto di Arkane, il quale è stato anche aggiornato di recente in versione PC per sistemare lo stuttering.