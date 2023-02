Xbox Wireless Controller: nuovo modello verde apparso online

Emersa online una nuova colorazione dell'Xbox Controller, di un verde intenso che piacerà sicuramente agli appassionati del brand Xbox. Stando a quanto riportato da billbil-kun, la gola profonda che ha svelato il nuovo modello, Microsoft lo lancerà sul mercato il 28 febbraio 2023.

Il nome completo del modello dovrebbe essere Wireless Controller Velocity Green, dovrebbe costare 59,99€ e, sostanzialmente, essere un normalissimo controller wireless di Xbox, solo con una colorazione unica.

Da sottolineare che billbil-kun è famoso nel settore per le sue indiscrezioni, praticamente sempre confermate dai fatti. Quindi diciamo che anche in questo caso possiamo considerare la notizia come altamente probabile.

Va detto anche che il Velocity Green è un design dell'Xbox Design Lab, quindi già sappiamo come apparirà il controller.

Il Wireless Controller Velocity Green dovrebbe apparire così

Sicuramente avere più colorazioni del controller è un'ottima cosa per chi ama la varietà e vuole poter scegliere tra modelli differenti.