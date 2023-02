Throne and Liberty, Amazon porterà l'MMORPG di NCSOFT in occidente

Throne and Liberty, l'interessante MMORPG di NCSOFT, approderà in occidente e in Giappone grazie ad Amazon Games, che ha siglato un accordo con la compagnia coreana per distribuire il gioco su PC, PlayStation e Xbox.

È dallo scorso agosto che girano voci che riferiscono di un interesse da parte di Amazon nei confronti di Throne and Liberty, e a quanto pare erano fondate, come conferma in maniera inequivocabile il comunicato stampa diffuso oggi.

"NCSOFT ha creato alcuni dei giochi online più popolari e longevi del mondo, dunuqe non sorprende che Throne and Liberty sia al momento uno degli MMO maggiormente attesi", ha dichiarato Christoph Hartmann, vicepresidente di Amazon Games.

"Pubblicare giochi che vivono e crescono nel tempo rimane un punto fermo della nostra strategia, e focalizzarci su titoli in grado di offrire la migliore qualità possibile, realizzati dagli autori più talentuosi, è la base del nostro business."

"Lo scorso anno ci ha insegnato tanto in merito alla produzione e alla gestione di esperienze live service di successo su scala globale, e siamo pronti a consegnare ai giocatori di Throne and Liberty un'incredibile esperienza al lancio."

"Amazon Games è uno dei partner più affidabili per la pubblicazione di giochi live service a livello mondiale, con provata esperienza nelle operazioni, nella localizzazione, nel marketing e nel supporto della community", ha detto invece Moonyoung Choi, principal development management officer presso NCSOFT.

"Per il nostro gioco next-gen di punta siamo fiduciosi che Amazon sia il publisher giusto e che possa portare l'inimitabile valore e le coinvolgenti dinamiche MMO di Throne and Liberty ai giocatori di tutto il mondo."