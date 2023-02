Pikmin 4 in preordine su Amazon Italia a prezzo minimo garantito per Switch

Tramite Amazon è possibile fare la prenotazione di Pikmin 4 per Nintendo Switch. Il prezzo è di 59.99€. La data di uscita è il 21 luglio 2023. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Come sempre, si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito, ovvero si pagherà il prezzo più basso apparso su Amazon tra il momento del preordine e il momento della spedizione. Il pagamento avverrà solo al momento della spedizione. È possibile cancellare la prenotazione in qualsiasi momento prima della spedizione senza alcun costo.

Pikimin 4 è un gioco esclusivo per Nintendo Switch. La descrizione ufficiale recita: "I Pikmin si preparano a partire per un'altra grande missione in Pikmin 4 per Nintendo Switch! Queste minuscole creature simili a piantine abitano un pianeta misterioso. Coltivale, raccoglile e guidale mentre ti fai strada attraverso questo nuovo mondo con il loro aiuto."

Pikmin 4

