Voti di Edge: Wanted: Dead stroncato, male anche Forspoken bene Dead Space e Akka Arrh

Emersi online i voti della rivista inglese Edge, una delle più prestigiose del pianeta, che nel numero 382 ha stroncato Wanted: Dead, dandogli un sonoro 4/10. Male anche Forspoken, che ha raccolto soltanto uno striminzito 6, mentre sono andati bene Dead Space, The Pale Beyond, A Space for the Unbound, Akka Arrh e Birth, tutti premiati con un 8. Da notare che non ci sono voti più alti questo mese.

Oltre ai titoli indicati, tutti gli altri hanno preso un sette. Tra questi spiccano in particolare Like a Dragon Ishin e Hi-Fi Rush, ma c'è spazio anche per Deliver Us Mars e Valiant Hearts: Coming Home.

Edge è una rivista famosa per la sua linea editoriale davvero molto specifica, che tratta i videogiochi come oggetti culturali. I suoi voti sono spesso molto diversi da quelli del resto della stampa di settore, ma è anche per questo che ha mantenuto una sua identità molto forte nel corso degli anni.