Activision Blizzard, dirigente prende in giro Sony per l'opposizione all'acquisizione da Microsoft

Lulu Cheng Meservey, EVP Corporate Affairs e CCO di Activision Blizzard, ha preso in giro apertamente Sony su Twitter per la sua strenua opposizione all'acquisizione da parte di Microsoft. La Meservery è stata attivissima sui social nel perorare la causa della sua compagnia e non ha mai nascosto un certo fastidio nella posizione presa da Sony.

In questo caso ha pubblicato un meme abbastanza esplicito, nel senso che fa nomi e cognomi, per così dire. Anzi, meglio, usa direttamente il logo di Sony.

Il meme pubblicato dalla Meservey è quello del ciclista che si mette un bastone tra le ruote da solo rompendosi un ginocchio per poi lamentarsi. Sony è alla guida della bicicletta, il bastone tra le ruote è il rifiuto dell'accordo di lungo termine con Microsoft relativo a COD e il ginocchio rotto è la lamentela sulla possibilità di perdere il franchise, con la colpa data completamente a Microsoft.

Ovviamente essendo una delle parti in causa, la Meservey è apertamente schierata a favore dell'acquisizione, quindi non stupisce che attacchi così apertamente Sony, che ai più appare essere l'ostacolo maggiore alla buona riuscita dell'affare. Più che altro è abbastanza surreale vedere un'alta dirigente di una compagnia multimiliardaria impostare la sua strategia di comunicazione in questo modo.