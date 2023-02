Xbox Controller: Stellar è il nuovo design, previsto per il 14 febbraio

L'insider billbil-kun, considerato tra i più attendibili sulla piazza, ha pubblicato i dettagli dell'Xbox Controller Stellar, un nuovo design della periferica per console Xbox e PC, che segue le versioni Aqua e Lunar, disponibile dal 14 febbraio 2023. In realtà non li ha trafugati, ma li ha presi da Amazon Spagna, dove il controller è attualmente prenotabile.

Sostanzialmente si tratta di un normale controller Xbox, solo con una colorazione che va dal viola all'azzurro, sfumando verso la "X" al centro della periferica. Per il resto non c'è niente di diverso dai normali controller. Quindi costerà 64,99€ e sarà solido come tutti gli altri controller di Xbox.

Insomma, se siete alla ricerca di una versione diversa dell'Xbox Controller, che ricordiamo essere un'ottima periferica da gioco, potreste farci un pensierino e magari regalarvelo per la festa degli innamorati, anche se siete soli. In fondo i videogiocatori amano i loro controller, quindi l'evento è quantomai adatto.