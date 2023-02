Pikmin 4: data d'uscita spunta da un negozio online

La data d'uscita di Pikmin 4 sembra essere spuntata fuori da un negozio online: il 26 maggio 2023. Il negozio in questione si chiama Game Explorers ed è greco. Naturalmente non c'è alcuna conferma da parte di Nintendo, quindi non prendetela come ufficiale.

Comunque sia il 26 maggio è un venerdì, quindi un giorno sicuramente utile per i lanci dei giochi di Nintendo. Il che non significa moltissimo, ma mostra che se errore è, quantomeno è ben studiato.

La pagina con la data d'uscita di Pikmin 4

Da sottolineare come voci abbastanza insistenti vogliano l'arrivo di un nuovo Nintendo Direct per la prossima settimana. L'ipotesi è che la data d'uscita di Pikmin 4 sia annunciata proprio per l'occasione. Naturalmente non c'è niente di confermato nemmeno in questo caso ed è giusto ribadire che si tratta di semplici speculazioni.

La pagina ufficiale del gioco parla di uscita nel 2023, ma è ancora decisamente povera di dettagli. Del resto del gioco si sa davvero pochissimo.