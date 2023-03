Xbox Game Pass: annunciati i giochi di metà marzo 2023

Microsoft ha annunciato i giochi di metà marzo 2023 per gli abbonati a Xbox Game Pass PC e console. Sono ben sei giochi, tra i quali Guilty Gear -Strive- e i Dead Space. Come potrete vedere, c'è davvero molto da giocare. Vediamo:

I giochi di Xbox Game Pass di metà marzo 2023

Si tratta sicuramente di titoli notevoli, a partire da Guilty Gear -Strive- che farà felici tutti gli appassionati di picchiaduro a incontri sviluppati in Giappone, così come Ni no Kuni II: Revenant Kingdom - The Prince's Edition, un'altra strizzata d'occhio al mercato nipponico. Interessante anche l'aggiunta di Dead Space 2 e 3 in cloud, che consentiranno agli abbonati di proseguire in qualche modo l'esperienza fatta con il remake del primo capitolo, uscito qualche settimana fa.

Da non sottovalutare anche Valheim che, pur essendo ancora in accesso anticipato, vanta già un successo enorme su PC e una quantità di contenuti che fa impallidire alcuni titoli a prezzo pieno. Sid Meier's Civilization VI, infine, è l'ultimo capitolo di una delle migliori serie di 4X di sempre, che potrà tenervi impegnati per mesi e mesi.