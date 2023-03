Kirby's Return to Dream Land Deluxe, scopriamo Magolor Epilogo - Il viaggiatore interdimensionale

Kirby's Return to Dream Land Deluxe è un ammodernamento di un titolo originariamente uscito per Nintendo Wii e, rispetto all'opera iniziale, presenta una grafica migliorata, dei nuovi minigiochi e, soprattutto, una nuova modalità. "Magolor Epilogo - Il viaggiatore interdimensionale", questo il nome della nuova avventura, si sblocca soltanto concludendo la storia principale. Il protagonista della modalità è, com'è ovvio dal nome, Magolor: un personaggio che ha un ruolo chiave nell'avventura di Kirby, di cui non riveliamo nulla per non fornire anticipazioni, che si ritrova senza poteri al termine del gioco. In questo suo percorso personale, che non coinvolge in alcun modo il paffuto eroe rosa, Magolor deve ottenere indietro tutte le sue abilità magiche. Il personaggio di Magaolor è stato introdotto proprio nell'originale Kirby's Return to Dream Land, che in Europa venne pubblicato come Kirby's Adventure Wii, e da lì in poi è diventato parte fissa del cast della serie, ritornando - con ruoli diversi, da personaggio giocabile a semplice cameo - in quasi ogni episodio successivo. Si tratta di un incantatore capace di levitare, con le braccia staccate dal corpo, e un mantello col cappuccio (dalle orecchie a punta). Nel Magolor Epilogo la sua avventura è un costante cammino di potenziamento, con l'obbiettivo di recuperare ogni potere perduto: magie a distanza, bombe, barriere incantante. Ne parleremo meglio tra poco: il punto è che queste differenze generano quasi un "gioco nel gioco". La sua avventura non è lunga quanto quella di Kirby, presenta quattro mondi e completarla richiede circa due ore: una longevità che varia discretamente in base all'abilità del giocatore, visto che la storia di Magolor è decisamente più impegnativa rispetto a quella principale, anche considerando che si sblocca soltanto dopo averla conclusa. Lo stile grafico riprende la storia di Kirby, il sistema di controllo e il feeling è simile, il ritmo pacato pure, ma le abilità sono totalmente differenti. Magolor non può planare all'infinito, ad esempio, né rubare i poteri ai nemici; al contrario, le sue magie sono migliorabili nel corso dell'avventura, e ogni modifica alle statistiche genera anche un cambiamento nelle azioni del personaggio.

Mondi e poteri Magolor Epilogo: i poteri sviluppabili di Magolor Nei livelli di Magolor bisogna arrivare alla conclusione del percorso, ma la cosa fondamentale, durante il tragitto, è radunare le sfere magiche per recuperare i poteri del protagonista: queste ultime sono disposte lungo il sentiero, ma si ottengono anche sconfiggendo i nemici. Il gioco è diviso in quattro mondi, ognuno contenente vari stage, tutti accessibili - come nella modalità principale - da una mappa in classico stile Kirby, tutta unificata, ma comunque non complessa da esplorare. Come abbiamo già scritto, il livello di difficoltà è discretamente più alto rispetto alla storia principale, ed è possibile sviluppare a piacimento i poteri di Magolor: ognuno di essi ha vari livelli di potenziamento, con immediati risvolti pratici nell'azione. Senza anticipare quelli finali e più potenti, le mosse più importanti sono Sfera Stregata e Sfera Stregata Ascendente, uno "sparo" orizzontale (nel primo caso) e verticale (nel secondo). Poi c'è l'Energia, i punti vitali del protagonista via via aumentabili, e la Levitazione, che permette a Magolor di volare più a lungo dopo ogni aggiornamento. La Barriera Magica consente di proteggersi dai nemici, l'abilità Trucchetto permette di ottenere effetti vari (principalmente eliminando gli avversari), mentre la Bomba Magica, da scagliare soprattutto verso il basso, consente di far esplodere alcuni blocchi e, conseguentemente, aprire dei varchi precedentemente preclusi. Magolor Epilogo: la Sfera Stregata per danneggiare i nemici È possibile potenziare Magolor in base alle proprie preferenze, ma in certe situazioni è obbligatorio avere un certo potere, a un determinato livello, per proseguire nell'avventura. In caso non lo abbiate, non dovete preoccuparvi: tutto ciò che dovrete fare è tornare sui vostri passi, riaffrontare gli stage già conclusi, e raccogliere altre sfere magiche (nel frattempo, magari, migliorando il punteggio ottenuto in precedenza). Non è possibile insomma rimanere bloccati, ma potrebbe essere necessario ripetere alcuni livelli, anche se il gioco fa il possibile per "consigliarvi" nell'ideale evoluzione di Magolor. Quando è il momento di sbloccare un nuovo mondo, l'avventura di premura di porre (ad esempio) un oggetto attivabile soltanto con un particolare potere, così da assicurarsi che lo abbiate negli stage che lo necessitano per essere completati. La sensazione di sviluppo in generale è molto forte, sia per l'incremento dei poteri, sia per la velocità con cui avviene l'accrescimento stesso: voleste complicarvi ulteriormente la vita, non potenziandovi affatto, sappiate che, come avrete intuito, alcune abilità sono imprescindibili per completare l'avventura. Non è possibile, in sostanza, terminare la storia di Magolor con la versione basilare del personaggio, quella presente a inizio gioco.