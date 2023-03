AMD FSR 2.2: plugin ufficiale disponibile su Unreal Engine, la tecnologia si espande

A due settimane di distanza dal rilascio del codice sorgente di FSR 2.2 da parte di AMD, la nuova versione della FidelityFX Super Resolution arriva anche ufficialmente su Unreal Engine, cosa che chiaramente espanderà le possibilità di diffusione e applicazione della tecnologia grafica in questione.

Attraverso l'applicazione del plugin ufficiale di FSR 2.2, gli sviluppatori potranno implementare la tecnologia in questione in maniera molto rapida e semplice, cosa che dovrebbe comportare un suo utilizzo esteso nei giochi in sviluppo sul celebre motore grafico di Epic Games.

L'FSR 2.2 è stato inserito di recente solo in alcuni giochi, come Forza Horizon 5 che si basa sull'engine proprietario ForzaTech, ma con il rilascio del plugin su Unreal Engine avrà ovviamente una maggiore risonanza potendo arrivare su molti progetti in sviluppo.

Secondo quanto riportato da AMD, la versione 2.2 migliora la gestione del ghosting su oggetti in movimento e migliora la grafica riducendo gli artefatti e rendendo l'immagine più nitida. Si tratta di un passo importante per la tecnologia AMD, in attesa di un passaggio direttamente a FSR 3 previsto per il 2023 ma solo più avanti.

AMD ha annunciato che sono ora oltre 250 i giochi che utilizzano FSR 1 o FSR 2 in maniera confermata, tra titoli già presenti sul mercato e altri in sviluppo che usciranno nei prossimi mesi, di cui 110 con supporto specifico per FSR 2. L'arrivo di questo plugin darà sicuramente un'accelerata all'adozione della tecnologia, in ogni caso.