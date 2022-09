Xbox Game Pass è "un affare incredibile", dice lo sviluppatore di Tunic

Che Xbox Game Pass sia considerato un grande affare da parte degli utenti è cosa ormai piuttosto nota, ma sono molte anche le testimonianze entusiaste da parte degli sviluppatori, come quella di Andrew Shouldice, autore di Tunic, che lo considera un "affare incredibile".

Tunic è stato, in effetti, uno degli indie di maggior successo dell'anno su Xbox Game Pass e la sua diffusione ha avuto grandi vantaggi dalla distribuzione al day one sul servizio di abbonamento, oltre ad essere stato un gioco atteso a lungo dai fan.

Intervistato da TrueAchievements, Shouldice si è detto entusiasta del sistema adottato da Microsoft: "È stato fantastico, davvero", ha affermato lo sviluppatore, che ha creato Tunic quasi da solo. "Non sorprendo nessuno a dirlo, ma il Game Pass è davvero un affare incredibile.

Lo utilizzo anch'io, non mi vergogno a dirlo, ma mi spaventa quasi pensare che ci siano milioni di utenti abbonati che possono subito provare il gioco che hai appena sviluppato, è difficile anche da immaginare".

Shouldice ha parlato del Game Pass sia dal punto di vista di sviluppatore che di utente, e da quest'ultima prospettiva ha effettuato un parallelo con la sensazione che provava da bambino quando entrava in un noleggio di videogiochi per sceglierne uno anche basandosi soltanto sulla copertina. Tale ampiezza dell'offerta e libertà di scelta, secondo l'autore di Tunic, vengono riproposte in maniera piuttosto simile con Xbox Game Pass.

Tunic ha peraltro ricevuto di recente una data d'uscita delle versioni PS4 e PS5, fissata per il 27 settembre 2022.