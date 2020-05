Xbox Game Studios: più di venti giochi nel 2020

Lo youtuber colteastwood, solitamente ben addentro alle cose di Microsoft, ha parlato di più di venti giochi in sviluppo presso gli Xbox Game Studios, lanciati o presentati per Xbox nel 2020, dando un senso molto più ampio al nome della campagna Xbox 20/20 lanciata dalla casa di Redmond negli scorsi giorni.

colteastwood ha anche elencato quali saranno i giochi presentati o lanciati nel corso dell'anno, includendone alcuni noti e altri solo vociferati: Halo Infinite, Gears 6, Gears Tactics (già disponibile per PC, ma in arrivo anche su Xbox One e Series X, ndr), Compulsion, Wasteland 3+RPG (un secondo progetto di inXile, ndr), Microsoft Flight Simulator, Senua's Saga: Hellblade II, Everwild, Sea of Thieves (nuovi aggiornamenti, ndr), State of Decay 3, Forza Motorsport 8, Forza Horizon 5, Fable IV, il nuovo gioco di Double Fine (ha dimenticato Psychonauts 2, ndr), Tell Me Why, Minecraft, Minecraft Dungeons, Age of Empires 4, il nuovo gioco di ruolo Obsidian (ha dimenticato Grounded, ndr) e il reboot di Perfect Dark.

Secondo lui questo elenco dimostrerebbe la svolta di Microsoft, ossia il suo nuovo focus sui giochi più che sull'hardware e sugli elementi collaterali come avvenuto con il lancio di Xbox One. Nei commenti al suo tweet, colteastwood ha anche smentito lo sviluppo di un seguito di Killer Instinct e ha affermato che dal suo elenco mancano almeno cinque o sei titoli. Se quando affermato dallo youtuber fosse confermato, la generazione Xbox Series X si annuncerebbe come davvero clamorosa per Microsoft dal punto di vista dell'offerta videoludica dei primi anni.