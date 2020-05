The Last of Us 2, un trailer per ghermirli e a Sony incatenarli

Puntuale come un orologio svizzero, ecco arrivare un nuovo trailer di The Last of Us 2. Un trailer che conferma, da una parte, la bontà del progetto di Naughty Dog, mentre dall'altra il fatto che il periodo buio, quello delle polemiche e dei leak, è finalmente alle spalle. Perlomeno, si spera. Un'altra cosa che questo nuovo video conferma è la voglia di Sony di tentare in ogni modo di rubare la scena a Microsoft: una competizione sana, combattuta con le proprie armi migliori e che non può che fare del bene a noi videogiocatori.

Ma sempre di competizione di parla, quindi perché andarci piano?

The Last of Us Parte II sembra offrire tutto quello che ci si aspetta da questo gioco: personaggi intensi, situazioni tese, tanti clicker e una buona dose di violenza. Adesso che abbiamo, finalmente, una data d'uscita, Sony può spingere liberamente sull'acceleratore dell'hype, così da pompare le aspettative in vista dell'uscita di giugno. Come se ce ne fosse bisogno, dato che The Last of Us Parte 2 è già in testa alle classifiche di vendita di mezzo mondo.

Adesso Sony ha poco più di un mese per raccontarci The Last of Us 2 (e Ghost of Tsushima) e usarli per farci dimenticare, almeno per qualche istante, di PS5 e della nebbia he ancora avvolge la nuova console di Sony. Il fantomatico evento di giugno, infatti, è ancora lontano e il rischio di lasciare per un po' troppo tempo il pallino della comunicazione in mano a Microsoft si sta facendo concreto. Il colosso di Redmond, infatti, sembra procedere spedito e senza intoppi con il suo percorso di avvicinamento a Xbox Series X.





Phil Spencer, il capo di Xbox, ha detto che la console arriverà senz'altro nei negozi entro fine 2020, anche se qualche gioco potrà subire dei ritardi. Un dettaglio che Microsoft fa sembrare quasi irrilevante, dato che con l'Xbox Game Pass, lo smart delivery su giochi come Cyberpunk 2077 e Assassin's Creed: Valhalla e Halo Infinite non saranno certo i giochi a mancare su Xbox Series X al day one. Domani, comunque, potremo avere un primo -si spera sostanzioso- assaggio di quello che ci aspetta nella prossima generazione di console.

Per questo motivo Sony sta cercando di utilizzare tutte le armi a sua disposizione per ostacolare questo percorso. E, nonostante a volte le sue scelte siano sembrate piuttosto estemporanee (come la strana conferenza di Mark Cerny o l'aver mostrato il DualSense senza nessun tipo di annuncio), finora il vento soffia ancora forte a suo favore. Ogni volta che compare un nuovo dettaglio di PS5 si registrano nuovi record, non importa che sia Instagram, YouTube o altro.

E quindi, dicevamo, non ci sembra un caso che il nuovo, attesissimo, trailer di The Last of Us 2 sia uscito oggi. Esattamente 24 ore prima che Microsoft presenti la sua nuova generazione di console. Un po' a rimarcare che PS4 ha ancora molto da dire, un po' per ricordare che certe cose ci sono solo sulle console di Sony. Un colpo forte, capace di richiamare l'attenzione, ma non letale. D'altra parte molti dei giochi presentati domani, molto probabilmente, saranno multipiattaforma: meglio non infastidire troppo partner commerciali così importanti. Un trailer per catturare le attenzioni di tutti i giocatori del mondo e legarli alle console di Sony. Nonostante le tentazioni.

Quello che è sicuro è che da domani, finalmente, potremo avere un'idea un po' più chiara di come sarà la generazione di PS5 e Xbox Series X. Oggi, però, è ancora il momento di celebrare PS4 e Xbox One, due console di passaggio, un po' bistrattate, ma che sono forse quelle che hanno gettato le basi per una delle maggiori evoluzioni del nostro hobby preferito. Una trasformazione che ha cambiato il modo di distribuire i giochi, il modello economico che li sostiene e il modo di fruirli. Tutte cose che, molto probabilmente, modelleranno l'industria negli anni a venire, ma che, ancora per qualche mese, saranno il futuro. Un futuro che, al momento, Sony non ha fretta che voi abbracciate. Almeno non fino al 19 giugno.