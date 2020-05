The Last of Us 2, Sony ha disattivato i commenti al nuovo trailer per i troppi spoiler

Sony è stata costretta a bloccare i commenti sotto al nuovo trailer di The Last of Us 2 perché si stavano riempiendo di spoiler. Molti videogiocatori hanno colto l'occasione della pubblicazione del trailer della storia per provare a rovinare il gioco a quelli che non vogliono anticipazioni prima di averlo tra le mani.

Nonostante i giorni passati dalla clamorosa fuga di notizie che ha coinvolto The Last of Us 2, a quanto pare dovuto a degli hacker, sembra che in molti non abbiano ancora seppellito l'ascia di guerra e sono tornati alla carica per dimostrare di nuovo di fare schifo (come se ce ne fosse bisogno).

Per evitare problemi Sony ha quindi chiuso i commenti del trailer, Like e Dislike compresi, in tutti i suoi canali. Peccato per quelli che li avrebbero usati soltanto per dare il loro parere su quanto si può vedere nel video. Il nostro timore è che situazioni simili si possano ripetere più volte da qui al 19 giugno, il giorno di uscita di The Last of Us 2 su PS4.

Che Naughty Dog debba blindarlo sui social da attacchi che stanno assumendo sempre più una connotazione fortemente politica?