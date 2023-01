Xbox Games with Gold: i giochi Xbox gratis di febbraio 2023 annunciati da Microsoft

Microsoft ha annunciato i Games with Gold di febbraio 2023, ovvero i giochi gratis scaricabili dagli abbonati a Xbox Live Gold e di conseguenza anche dagli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate: si tratta di For the King e Guts N Goals.

In linea con l'andamento ormai consolidato del servizio, non si tratta propriamente di giochi di grosso calibro, ma ormai sappiamo più o meno cosa aspettarci dai Games with Gold. Per ricapitolare, questo è il programma per il mese di febbraio 2023:

For the King - Dall'1 al 28 febbraio

Guts N Goals - Dal 16 febbraio al 15 marzo

For the King è un RPG strategico incentrato sul combattimento a turni, che ci vede mettere insieme un gruppo di eroi e portarli a seguire quest in un'ambientazione fantasy medievale, contro combattenti e creature varie per ristabilire la pace nel regno. Il gioco può essere affrontato in singolo o multiplayer cooperativo in locale o online e presenta una struttura strategica piuttosto profonda, come avrà forse provato chi è abbonato a Game Pass, visto che il gioco è stato in catalogo fino a un po' di tempo fa.

Guts N Goals è una sorta di gioco sportivo arcade che mutua qualche regola dal calcio e ci vede impegnati a cercare di far gol nella porta avversaria ma utilizzando anche mazze e altre armi contundenti per spingere la palla (e non solo). Non è propriamente un titolo conosciuto ma potrebbe essere interessante in multiplayer.

Prosegue insomma l'andamento ormai standard dei Games with Gold, con giochi offerti di dimensioni alquanto contenute (per non dire sconosciuti), specialmente se messo a confronto con quanto offre contemporaneamente il corrispondente PlayStation Plus ma soprattutto, per rimanere in ambito Microsoft, lo stesso Xbox Game Pass.

In ogni caso, vi ricordiamo che sono ancora disponibili i giochi di gennaio 2023 dei Games with Gold.