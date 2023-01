PlayStation 5 Standard disponibile su Amazon oggi 30 gennaio

Attraverso Amazon Italia è ora possibile comprare una PlayStation 5 Standard Standalone (l'offerta attualmente è valida solo per gli abbonati ad Amazon Prime). Il prezzo della console è quello originale, ovvero 549,99€. Potete trovare la console a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Vi consigliamo di procedere all'acquisto velocemente qualora foste interessati, visto che probabilmente i pezzi finiranno presto. Sebbene più volte è tornata disponibile in versione bundle, è raro trovarla disponibile in versione standalone. Questa presenza segue l'annuncio fatto da Sony riguardo ad una maggiore disponibilità della console nel 2023. Il tutto è venduto e spedito da Amazon.

PlayStation 5

