Xbox One: Microsoft ha già da tempo fermato la produzione di tutti i modelli

Già da tempo Microsoft ha fermato la produzione di tutti i modelli di Xbox One, senza fare annunci in merito, come confermato ufficialmente dalla compagnia al giornalista Tom Warren di The Verge, che ha pubblicato un resoconto completo sulla faccenda. L'articolo parla di stop avvenuto a fine 2020, senza che praticamente nessuno se ne sia accorto.

In realtà il fermo alla produzione è stato graduale: prima sono state rese discontinue Xbox One X e l'edizione solo digitale di Xbox One S, quindi è stata bloccata anche l'edizione standard di Xbox One S, per dare maggiore attenzione e risorse a Xbox One Series X e S. Delle prime due lo stop era noto, dell'ultima ancora no, anche se lo si poteva sospettare.

La conferma di Microsoft è arriva per voce di Cindy Walker, la senior director del marketing delle console Xbox, che ha dichiarato: "Abbiamo fermato la produzione di tutte le console Xbox One alla fine del 2020 per concentrarci sulla produzione di Xbox Series X e S."

La notizia arriva a margine del report di Bloomberg sulla produzione di un milione di nuove PS4 nel 2022 per lenire le difficoltà produttive di PS5, confermato da Sony stessa.

Microsoft dal canto suo ha difficoltà con Xbox Series X, ma sembra riuscire a soddisfare la domanda con la produzione di Xbox Series S, facilmente reperibile sul mercato, come confermato da Phil Spencer stesso. Questo spiega in parte gli ottimi risultati che stanno avendo le console di nuova generazione della casa di Redmond.

Che aggiungere? Addio Xbox One. È sempre triste quando una console finisce il suo ciclo di vita, che sia stata un successo o meno. In fondo rappresenta comunque un pezzo della storia dei videogiochi.