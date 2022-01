Konami starebbe per portare dei nuovi contenuti sul Microsoft Store

Nuovi contenuti da Konami in arrivo sul Microsoft Store, almeno stando all'account Twitter Aggiornamenti Lumia, italiano ma seguito da un pubblico internazionale proprio per le sue indiscrezioni, sempre corrette, relative al negozio digitale di Microsoft.

Purtroppo le informazioni in merito sono scarsissime. Anzi, non ce ne sono proprio. La gola profonda si è infatti limitata a scrivere: "Konami sta per portare dei nuovi contenuti sul Microsoft Store," frase interpretabile in molti modi differenti.

Ad esempio l'editore giapponese potrebbe voler mettere in vendita alcuni dei suoi vecchi giochi nel negozio di Microsoft, oppure potrebbe lanciare qualcosa nell'Xbox Game Pass o, ancora potrebbe allargare la sua offerta PC o, ancora potrebbe lanciare dei port di giochi mobile. Qualcuno ha ipotizzato anche la possibilità di vendita di NFT, ma visto il funzionamento di questa tecnologia è improbabile che accada nello Store di Microsoft, soprattutto per un editore terzo.

Sinceramente da una frase così sibillina è davvero impossibile trarre indicazioni precise. Rimane interessante il fatto che ci siano dei movimenti dietro le quinte che coinvolgano Microsoft e l'editore giapponese.