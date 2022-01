Windows 11 ora ha un nuovo slider per il volume e la comunità è estasiata

Una delle ultime novità introdotte in Windows 11 è una versione completamente ridisegnata dello slider del volume dell'audio, legato ai comandi da tastiera. Lo stesso redesign è stato fatto per lo slider della luminosità. La vecchia versione doveva essere particolarmente odiata, perché la nuova ha trovato il plauso generale della comunità di Windows, se così la vogliamo chiamare, che l'ha festeggiata in modo caloroso sui social network.

L'utente Twitter @JenMsft ad esempio ha scritto "Design aggiornato quando si modificano volume e luminosità con la tastiera. Era un po' che lo desideravo."

L'utente @AlurDesign ha invece detto, facendo notare anche da quanto tempo la comunità sperava nel cambiamento: "La build 22533 di Windows 11 ha finalmente aggiunto uno slider del volume, dopo dieci anni di dello slider del volume metro."

Anche l'utente @zeealeid ha festeggiato la lieta novella (i due punti esclamativi sono i suoi): "Ce l'hanno fatta, alla fine!! Sembra simile a quello che aveva Windows 10X, ma si tratta di un cambiamento richiesto da tempo."

Considerate che la versione precedente dello slider era stata introdotta nel 2012 con Windows 8, quindi non era proprio freschissima. Comunque era difficile immaginare che fosse così odiata, al punto da portare molti a festeggiarne pubblicamente la sostituzione.

Come potete vedere, la nuova versione è molto semplice nel design e appare quando si premono i tasti del volume o della luminosità, come spiegato da Amanda Langowski, il capo del programma Windows Insider. A voi piace il nuovo slider?