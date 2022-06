Xbox sarebbe al lavoro su di una console portatile cloud, per Jez Corden

Stando al giornalista Jez Corden, Xbox sarebbe al lavoro su di una console portatile presumibilmente cloud. L'informazione è stata data nel corso dell'ultimo episodio dell'Iron Lords Podcast, da cui purtroppo non sono emersi altri dettagli.

Corden ha specificato che la natura della console è una sua speculazione e che quindi non ha soffiate in merito. Comunque sia sarebbe davvero difficile lanciare una macchina portatile potente anche solo quanto Xbox Series S senza che costi un occhio della testa... figurarsi guardare a Xbox Series X. Quindi è chiaro che la casa di Redmond, nel caso in cui il tutto fosse confermato, potrebbe puntare su di una soluzione cloud, anche in modo da non costringere gli sviluppatori a dover ottimizzare per una console molto più lenta delle altre.

Giusto ribadire che allo stato attuale queste sono tutte speculazioni e che non c'è niente di confermato, quindi è meglio non correre troppo. Comunque sia, nel caso esistesse davvero, sarebbe una soluzione alternativa ottima per giocare con i titoli di Xbox in mobilità. Considerate che già adesso è possibile farlo installando l'app di Xbox su di uno smartphone.