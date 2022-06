Steam Deck: Valve consiglia di non moddarla

Lawrence Yang di Valve ha consigliato pubblicamente di non moddare Steam Deck cercando di metterci dentro un SSD 2242 M.2 NVMe, al posto del 2230 incluso. Il motivo è che potrebbero insorgere dei problemi.

Yang è intervenuto sull'argomento in risposta a un articolo che spiega come moddare Steam Deck: "Salve, vi prego di non farlo. Il caricatore IC scalda moltissimo e i vicini thermal pad non dovrebbero essere rimossi. Inoltre, la maggior parte dei 2242 m.2 consumano più energia e scaldano di più di quanto il Deck possa sopportare."

Yang ha poi spiegato che anche se moddare la console sembra funzionare, farlo ne accorcerà la vita, quindi è meglio evitare.

In generale è meglio non moddare le console e l'hardware in generale se non si sa perfettamente ciò che si sta facendo e se non ha un'esperienza tale da poter tornare indietro, in caso di problemi, e da poter accettare dei fallimenti, anche rovinosi.