Xbox Series S avrà caricamenti più veloci di Series X in molte occasioni

Nella ormai celebre intervista con Kotaku, Phil Spencer, il capo di Xbox, ha svelato un vantaggio non da sottovalutare di Xbox Series S. Quella che da molti è vista come la versione depotenziata di Xbox Series X in diverse occasioni potrebbe avere caricamenti più veloci del modello premium. Potendo contare sul medesimo SSD e la stessa architettura di gestione dei dati, la differenza la farà la grafica. Caricare delle texture e degli asset in 4K, infatti, richiede tempo.

Per questo motivo, nonostante la potenza di calcolo superiore, il fatto che Xbox Series X debba gestire una grafica in Ultra HD renderà un po' più lento il caricare i giochi. Questo genere di dati, infatti, dovrebbe pesare molto di più rispetto alla loro versione in 1440p, ovvero la risoluzione alla quale Series S farà girare i giochi. Questo perlomeno è quello che accadrà sulla carta, dato che poi sarà l'ottimizzazione di questi processi da parte degli sviluppatori a fare la differenza.

In ogni caso, quando ci saranno, si tratterà di pochi secondi, dato che gli hard disk a stato solido garantiscono comunque prestazione drasticamente migliori rispetto a quelle a cui siamo abituati sulle console di attuale generazione.

Come è possibile vedere dal video qui sotto la differenza tra la nuova e la vecchia generazione sarà notevole. Ma la piccola di casa Microsoft sembra avere, in questo caso, un ulteriore piccolo vantaggio rispetto alla sorella maggiore.