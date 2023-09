Xbox Series S Carbon Black da 1TB disponibile

Più spazio, design simile

Come sottolineato da Microsoft stessa, Xbox Series S Carbon Black ha lo stesso "design elegante con moderna rifinitura dell'Xbox Series X". Dispone inoltre di caratteristiche come il Quick Resume, "che consente di mettere in pausa e riprendere i giochi in modo da poter tornare all'ultimo punto", oltre a "tempi di caricamento rapidi che permettono di passare più tempo a giocare e meno ad aspettare" e "il supporto al gameplay fino a 120 FPS con titoli selezionati." Insomma, sono le stesse caratteristiche di Xbox Series S, cui il modello Carbon Black si affianca come alternativa leggermente più costosa, ma anche più comoda, considerando la quantità maggiore di spazio disponibile per i giochi.