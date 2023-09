Xbox Series S nera da 1 TB disponibile su Amazon Italia: ecco il prezzo

Tramite Amazon Italia è ora possibile acquistare una Xbox Series S nera da 1 TB. Il prezzo è 349.98€. Il prodotto è ora disponibile. Si tratta di un'edizione speciale del modello bianco di Series S, con più spazio di archiviazione. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Questo modello di Xbox Series S è, come detto, una versione speciale da poco disponibile del modello base bianco. Le due grandi differenze sono il coloro (anche del controller) e il fatto che dispone di 1 TB di spazio di archiviazione rispetto ai 512 GB della versione standard.

In termini di specifiche, si tratta della stessa console quindi potete aspettarvi lo stesso tipo di prestazioni. Il vantaggio di avere un SSD doppio è legato al fatto che si tratta di una console solo digitale, che non permette di utilizzare i giochi in formato disco. Dovete quindi sempre scaricare il videogioco per poterlo eseguire e questo spesso richiede più tempo dell'installazione da disco: molti preferiranno quindi evitare di cancellare i propri giochi e avere il doppio dello spazio è un notevole vantaggio.