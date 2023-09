Starfield: una mod dà l'illusione di poterci giocare su PS5

Starfield è disponibile per PC e Xbox Series X/S in accesso anticipato per chi ha prenotato le edizioni da almeno 100€ e dal 6 settembre lo sarà per tutti. Una mod però mira a dare l'illusione di giocarci su PS5 , non si sa bene per quale motivo.

Una mod ironica?

Starfield è un'esclusiva Xbox

Scaricabile da Nexus Mods, la mod in questione si chiama "DualSense - PS5 Icons", è stata realizzata dal modder EASKATER e, come spiega bene la descrizione ufficiale, non fa altro che rimuovere le icone Xbox sostituendole con quelle PlayStation. A cosa può servire?

In realtà non si tratta di un dispetto fatto ai giocatori di PS5, ma di una modifica che può ad esempio avere una qualche utilità se si gioca a Starfield con un controller PlayStation, come il DualSense, e si vogliono avere a schermo i prompt corretti.

Infatti non è la prima mod del genere realizzata da EASKATER, che in realtà è proprio specializzato nel rendere i giochi PC più amichevoli con le periferiche da gioco di PlayStation. Molte delle sue modifiche riguardano infatti anch edei giochi multipiattaforma, come "Playstation 4 Button Icons for SkyUI" o "PlayStation Icons for Sekiro" o ancora "PlayStation 4 Icons The Witcher 3".

L'obiettivo è sempre lo stesso: far combaciare le icone a schermo con quelle del controller usato, il che su PC non è un male, considerando che si possono utilizzare una moltitudine di controller provenienti dalle più disparate piattaforme.