Starfield ha salvato la vita a una coppia, letteralmente

Starfield è sicuramente il gioco più discusso del momento, ma tutto ci aspettavamo tranne che diventasse il salvavita di qualcuno, nel caso di una coppia americana, come raccontato dall'utente Tidyckilla su Reddit, che ha vissuto in prima persona un fatto non proprio piacevole.

Todd ti salva la vita

Giocare a Starfield può salvarti la vita?

"Il 1° settembre Starfield ha letteralmente salvato la mia vita e quella della mia famiglia," ha iniziato a raccontare Tidyckilla su Reddit, che ha poi raccontato di quanto desiderasse al punto di giocare a Starfield da aver deciso di fare le ore piccole con il gioco, comportamento che è stato decisamente salutare per lui e sua moglie.

"Nella notte del 31 agosto ho deciso di stare sveglio e giocare il più possibile per provare il nuovo universo. Alle 2:26 della mattina, mentre giocavo, ho sentito un'esplosione provenire dall'appartamento di sotto." L'esplosione ha causato un grosso incendio, ma l'uomo, sveglio per giocare a Starfield, ha potuto correre subito a salvare sua moglie e non solo: "Ho messo in pausa il gioco per vedere cosa stava succedendo. Quando ho aperto la porta ho visto le fiamme salire su per le scale fino al nostro appartamento. Ho afferrato immediatamente mia moglie e il gatto, portandoli al sicuro con solo qualche leggera scottatura. Se non fossi stato sveglio per giocare a Starfield sarei stato addormentato e saremmo tutti morti per il fumo."

Il post è accompagnato da una foto dell'incendio, visto dall'altro lato della strada, pubblicata in risposta a qualche leone da tastiera che lo ha subito accusato di aver detto il falso. Inoltre c'è anche un servizio di telegiornale che dimostra come il fatto sia effettivamente accaduto. Viene riportata anche la presenza di una vittima e si afferma che le cause dell'incendio non sono state ancora chiarite.