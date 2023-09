Baldur’s Gate 3: speedrunner batte il record infilando il cadavere di Shadowheart in una scatola

Gli speedrunner di Baldur's Gate 3 hanno trovato un metodo decisamente macabro per accelerare le loro partite e arrivare alla fine del gioco in tempi record, nel caso sotto ai quattro minuti: infilare il cadavere di Shadowheart in una scatola.

Sistema macabro

Qualcuno riuscirà a finire Baldur's Gate 3 senza avviarlo?

A battere il record, stando a speedrun.com, è stato ImTaiyl che ha finito il gioco in soli 3:57,96 nella categoria Any%. L'incredibile tempo è arrivato poche ore quello altrettanto eccezionale di Mae, che ha finito il gioco in 4:15. Com'è possibile?

La tattica usata è chiamata Shadowboxing che, aggiunta a quella della combo degli incantesimi di Gale, Enhance Leap e Feather Fall, consente di tagliare una lunga porzione del gioco (praticamente tutto).

Per applicarla bisogna eliminare Shadowheart, quindi infilare il suo cadavere in una scatola, come la cassa di legno che si può trovare nell'accampamento. Quindi bisogna dare fuoco a tutto e tramite alcune manipolazioni, ci si ritrova alla fine del secondo atto, dove si può tornare a usare le tecniche di speedrunning tradizionali, legate agli incantesimi di Gale.

Per il resto vi ricordiamo che Baldur's Gate 3 può essere finito anche a velocità normale su PC e da domani 6 settembre 2023 su PS5. Nei prossimi mesi uscirà anche su Xbox Series X e S. Se volete più dettagli, leggete la nostra recensione di Baldur's Gate III.