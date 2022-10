Xbox Series S conquista nuovi utenti: è la prima Xbox per metà degli acquirenti

In base a quanto riferito dal CEO di Microsoft, Satya Nadella, in occasione dei dati finanziari pubblicati nelle ore scorse, emerge anche una caratteristica molto interessante per quanto riguarda Xbox Series S, che sembra funzionare egregiamente come console per espandere l'ecosistema verso un nuovo pubblico, visto che per metà degli acquirenti rappresenta la prima Xbox in assoluto.

Si tratta, sostanzialmente, di una conferma del successo della console in questione, visto che è stata studiata probabilmente proprio per questo scopo: "circa metà degli acquirenti di Xbox Series S risulta essere nuovo al nostro ecosistema", ha spiegato Nadella con la diffusione dei dati finanziari, che hanno peraltro evidenziato un trimestre record per Xbox proprio guidato dalla vendita di console.



Questo significa che Xbox Series S funziona come elemento per attrarre nuovo pubblico che ancora non ha mai acquistato prima una console Xbox, di fatto espandendo l'utenza dell'ecosistema Microsoft. Mentre Xbox Series X è probabilmente più portata ai videogiocatori appassionati che cercano le alte performance, oltre a soddisfare gli utenti Xbox già affezionati, il basso prezzo di Xbox Series S risulta evidentemente invitante anche per coloro che non avevano mai preso in considerazione l'acquisto di una Xbox in precedenza, di fatto espandendo il pubblico verso nuove direzioni.

A questo si aggiunge probabilmente l'attrattiva di Xbox Game Pass, che unito al prezzo di Xbox Series S consente di accedere a un ampio catalogo di giochi con costi relativamente contenuti, almeno rispetto alle altre soluzioni possibili. Nonostante alcune polemiche recentemente scaturite sulla possibilità che la console possa in qualche modo frenare il potenziale della nuova generazione, dunque, la sua diffusione rende Xbox Series S un elemento sempre più importante nella strategia di Microsoft.