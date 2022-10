Offerte Amazon: cuffie stereo Xbox ufficiali in sconto al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un paio di cuffie stereo per Xbox ufficiali. Lo sconto è di 20€, ovvero del 33%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo, oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo paio di cuffie è 59.99€. Lo sconto attuale è il migliore di sempre. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Le cuffie stereo per Xbox supportano la tecnologia ad alta fedeltà Windows Sonic, l'audio spaziale DTS Headphone:X e Dolby Atmos, con audio analogico per la chat. Dispongono di comandi on-ear per regolare il volume o disattivare rapidamente i rumori in ingresso. Sono compatibili con Xbox Series X|S, Xbox One e PC Windows con un connettore jack da 3.5 mm. Non servono batterie.

Cuffie stereo per Xbox ufficiali

