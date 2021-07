Xbox Series S: DJ Khaled confonde la ventola per una cassa audio

In un video Instagram fatto per mostrare ai fan la sua nuova e lussuosa edizione da collezionisti di Space Jam: A New Legacy, il celebre DJ Khaled mostra la sua nuova Xbox Series S, ma confonde la ventola della console con una cassa audio.

Per chi non lo conoscesse, DJ Khaled è un disc jockey, produttore discografico, personaggio televisivo e radiofonico statunitense. Ha debuttato due volte alla prima posizione della Billboard 200 e cinque nella US Top Rap Albums Chart, vendendo in tutto il mondo oltre 4 milioni di album e 40 milioni di singoli. Più una pletora di premi vari. Diciamo non l'ultimo arrivato, quindi.

Per sfruttare la sua fama LeBron James, Microsoft e Warner gli hanno inviato un bundle di Space Jam: A New Legacy, contenente una marea di cose più una bella e piccola Xbox Series S. Evidentemente, però, il celebre DJ non conosce a fondo il nuovo hardware di Microsoft, tanto che nel video, mentre spiega il contenuto della confezione, indica la ventola nera della macchina e diche chiaramente "forse è uno speaker", immaginando che da quel grosso foro possa uscire della musica.

Si tratta di un errore simpatico e persino comprensibile: si è fatta tanta ironia sul (bellissimo) design di Serie S non appena presentata. Oltretutto la forma di queste nuove console deve avere un qualcosa di maledetto, visto che in tanti, persino Sony, stanno mettendo PS5 a testa in giù!