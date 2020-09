Xbox Series S e Oreo, uno scambio su Twitter dà vita a fantastici meme

Xbox Series S è un enorme Oreo con troppa crema? L'account ufficiale dei celebri biscotti ha rilanciato il meme e il profilo di Xbox ha risposto, suggerendo un'alternativa altrettanto buffa.

Come certamente saprete, il design di Xbox Series S ha scatenato gli utenti, che hanno pubblicato sui social decine di immagini più o meno divertenti in cui la console viene equiparata a uno stereo, ad esempio.

Lo scambio con l'account ufficiale di Oreo ha però dato vita ad alcune composizioni memorabili, come si può vedere di seguito. Qui c'è il primo accostamento fra la nuova console Microsoft e i celebri biscotti.

It's all we can see now... https://t.co/9YObAoJxrp