Xbox Series S: lo spot Simply Next-Gen è a base di TikTok

Microsoft ha pubblicato lo spot "Simply Next-Gen" per Xbox Series S, tutto a base di TikTok. Guardandolo appare abbastanza ovvio che la casa di Redmond miri a coinvolgere un pubblico di giovanissimi con la sua console.

Il filmato è formato da performance di tiktoker alternate a sequenze di gameplay tratte da diversi giochi. Immancabile Fortnite, che apre la carrellata, quindi Overwatch 2, Forza Horizon 5, Minecraft e Rocket League. Il video si conclude con i tiktoker che mostrano fieri i loro controller davanti alla piccola console, che per inciso sta avendo un grande successo, e con il classico riepilogo dei punti di forza della stessa: alta velocità nei caricamenti, possibilità di passare in tempo reale da un gioco all'altro, migliaia di giochi e gameplay fino a 120fps.

Di fatto Xbox Series S è l'unica console next-gen che non soffre problemi di scorte e, oltretutto, è anche quella dal prezzo più abbordabile. Un plus non da poco di questi tempi.